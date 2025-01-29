Украина и Хорватия создают рабочую группу для борьбы с российским теневым флотом

Денис Шмыгаль и Андрей Пленкович обсудили создание группы для борьбы с российским теневым флотом.

Фото: Telegram / Денис Шмыгаль

Пленковичем, во время которой обсудили создание совместной рабочей группы для отслеживания противоправной деятельности российского теневого флота. Они также обсудили темы усиления военной помощи Украине, санкций против России и восстановления экономики.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что мир в регионе возможен только через «силу», ведь Россия не отступит без соответствующего отпора. Он отметил необходимость увеличения поставок оружия и технической помощи, а также важность усиления санкций против агрессора. Премьер-министр Хорватии, в свою очередь, анонсировал новый пакет военно-технической помощи для Украины, который будет утвержден в ближайшее время.

Кроме того, была достигнута договоренность о создании совместной украинско-хорватской рабочей группы для мониторинга деятельности российского «теневого флота». Обе стороны также обсудили сотрудничество в рамках Международного реестра убытков и возможность конфискации замороженных российских активов, которые будут направлены на поддержку Украины в восстановлении и укреплении обороноспособности.

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