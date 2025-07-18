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Netflix впервые использовал искусственный интеллект при создании сериала

13:24, 18 июля 2025
Генеративный ИИ помог команде быстро и недорого создать сцену разрушения здания в аргентинском сериале «Вечные».
Netflix впервые использовал искусственный интеллект при создании сериала
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Впервые в истории Netflix на экране появились визуальные эффекты, созданные генеративным искусственным интеллектом. Об этом заявил сопредседатель компании Тед Сарандос, комментируя работу над аргентинским научно-фантастическим сериалом «Вечные» (The Eternauts).

По его словам, с помощью ИИ творческая команда создала сцену обрушения здания в Буэнос-Айресе — и сделала это в десять раз быстрее, чем при использовании традиционных методов. Это позволило уложиться в бюджет, который не позволял бы применять классические визуальные эффекты.

«Эта сцена стала первыми финальными кадрами, созданными ИИ, которые появились на экране в оригинальном сериале или фильме Netflix. И создатели были в восторге от результата», — сказал Сарандос, передает BBC.

Несмотря на технологический прорыв, использование искусственного интеллекта остается спорной темой в индустрии. Одни видят в нем способ удешевить производство, другие — угрозу для творческих профессий. Именно вопрос ИИ стал одним из ключевых во время голливудской забастовки в 2023 году.

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