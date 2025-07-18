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Netflix вперше використав штучний інтелект під час створення серіалу

13:24, 18 липня 2025
Генеративний ШІ допоміг команді швидко й недорого створити сцену руйнування будівлі в аргентинському серіалі «Вічні».
Netflix вперше використав штучний інтелект під час створення серіалу
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Уперше в історії Netflix на екрані з’явилися візуальні ефекти, створені генеративним штучним інтелектом. Про це заявив співвиконавчий директор компанії Тед Сарандос, коментуючи роботу над аргентинським науково-фантастичним серіалом «Вічні» (The Eternauts).

За його словами, за допомогою ШІ творча команда створила сцену обвалу будівлі в Буенос-Айресі — і зробила це вдесятеро швидше, ніж зазвичай. Це дозволило вписатись у бюджет, який не дозволяв би використання традиційних методів візуальних ефектів.

«Ця сцена стала першими фінальними кадрами, створеними ШІ, які з’явилися на екрані у серіалі чи фільмі власного виробництва Netflix. І творці були у захваті від результату», — сказав Сарандос, передає ВВС.

Попри технологічний прорив, використання штучного інтелекту залишається спірною темою в індустрії. Одні вбачають у ньому інструмент для здешевлення виробництва, інші — загрозу для творчих професій. Саме питання ШІ стало одним із центральних під час голлівудського страйку у 2023 році.

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