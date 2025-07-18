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В Одесі затримали жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК

10:42, 18 липня 2025
Жінку затримали у момент спроби активації вибухового пристрою.
В Одесі затримали жінку, яка готувала теракт біля будівлі ТЦК
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В Одесі правоохоронці затримали мешканку Волинської області, яка на початку липня прибула до міста для вчинення теракту біля будівлі ТЦК. Встановлено, що вона діяла за завданням представника російських спецслужб.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, після отримання інструкцій жінка дістала зі схованки рюкзак із саморобним вибуховим пристроєм і намагалася привести його в дію біля Одеського обласного ТЦК та СП.

«У момент спроби активації її затримали.

Під час затримання, на безпечній відстані, відбувся контрольований вибух СВП. Постраждалих немає», - заявили у прокуратурі.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Жінці готується повідомлення про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 258 КК України (замах на вчинення терористичного акту).

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прокуратура теракт Одеса ТЦК

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