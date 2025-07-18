Практика судов
  1. В Украине

В Одессе задержали женщину, которая готовила теракт возле здания ТЦК

10:42, 18 июля 2025
Женщину задержали в момент попытки активации взрывного устройства.
В Одессе задержали женщину, которая готовила теракт возле здания ТЦК
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одессе правоохранители задержали жительницу Волынской области, которая в начале июля прибыла в город для совершения теракта возле здания ТЦК. Установлено, что она действовала по заданию представителя российских спецслужб.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, после получения инструкций женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП.

«В момент попытки активации она была задержана.

Во время задержания, на безопасном расстоянии, произошел контролируемый взрыв СВУ. Пострадавших нет», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура теракт Одесса ТЦК

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мужчин, которые не состоят на учете в ТЦК или находятся в розыске, разрешат временно бронировать на критически важных предприятиях — комитет рекомендовал законопроект

Военнообязанных, которые нарушили законодательство о мобилизации – в частности, находятся в «розыске» ТЦК, разрешат временно брать на работу и оформлять бронирование – Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности рекомендовал принять за основу законопроект.

Судейский иммунитет не является безграничным, даже если речь идет о ВАКС – ВСП напомнила судье Виктору Маслову нормы законодательства

Высший совет правосудия фактически напомнил судье ВАКС Виктору Маслову, что судейский иммунитет не равен своевольному толкованию закона.

Правительство решило усилить комиссии по проверке соблюдения бизнесом воинского учета налоговиками и представителями Гоструда

В состав комиссий по проверке воинского учета на предприятиях включат налоговиков и представителей Гоструда.

К работе Комиссии по вопросам высшего корпуса госслужбы предлагается привлекать экспертов и представителей общественности

Инициаторы законопроекта предлагают «закрепить политическую непредвзятость, политическую нейтральность и повысить профессионализм Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы».

Мобилизованного, от которого отказались военные части, представитель ТЦК забил насмерть прямо в автобусе во время «поставки мобилизационных ресурсов» — что решил суд

Военнослужащий ТЦК вытащил тело мобилизованного из автобуса, бросил его на плацу столичного сборного пункта на ДВРЗ и пошел по делам.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва