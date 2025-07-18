В Одессе задержали женщину, которая готовила теракт возле здания ТЦК

Женщину задержали в момент попытки активации взрывного устройства.

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В Одессе правоохранители задержали жительницу Волынской области, которая в начале июля прибыла в город для совершения теракта возле здания ТЦК. Установлено, что она действовала по заданию представителя российских спецслужб.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, после получения инструкций женщина достала из тайника рюкзак с самодельным взрывным устройством и пыталась привести его в действие возле Одесского областного ТЦК и СП.

«В момент попытки активации она была задержана.

Во время задержания, на безопасном расстоянии, произошел контролируемый взрыв СВУ. Пострадавших нет», — заявили в прокуратуре.

В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Женщине готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 258 УК Украины (покушение на совершение террористического акта).

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