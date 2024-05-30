В июне ряд пенсионеров получит повышенные выплаты

Кто может рассчитывать на большую пенсию.

С 1 апреля 2024 года пенсионерам, которые после назначения или предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или менее 24 месяцев, но после назначения или предварительного перерасчета пенсии прошло два года, произведен автоматический перерасчет пенсии. Об этом сообщают в ПФУ.

Право на проведение такого перерасчета определяет страховой стаж, приобретенный по состоянию на 1 марта, в том числе в январе-феврале 2024 года.

Поскольку в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 поступили в мае, перерасчет работающим пенсионерам проведен именно в мае.

Перерасчет произведен без дополнительного обращения. Таким образом, уже в июне пенсионеры получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие два месяца.

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