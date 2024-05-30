В США завершается строительство завода по производству боеприпасов для Украины

Пентагон запускает новый завод по производству артснарядов для 155-миллиметровых гаубиц.

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В американском штате Техас завершается строительство завода, который вскоре начнет производство 30 тысяч артиллерийских снарядов для 155-миллиметровых гаубиц в месяц, что практически удвоит текущее производство в США. Об этом сообщает The New York Times.

Завод, построенный Пентагоном, станет первым новым крупным объектом после полномасштабного вторжения России в Украину.

В 2023 году Украина выпускала от 4000 до 7000 снарядов ежедневно в течение нескольких месяцев, прежде чем Конгресс США приостановил дальнейшее финансирование. Но крупные поставки американских артиллерийских боеприпасов возобновились в апреле 2024 года, что помогло в восполнении дефицита боеприпасов в украинских войсках.

С целью помочь Украине, Пентагон установил цель производства 100 тысяч снарядов в месяц до конца 2025 года. Предприятия в Скрентоне и Уилкс-Барри изготавливают около 36 тысяч снарядов в месяц, а новый завод в Техасе добавит к этому еще 30 тысяч, когда достигнет полной мощности. Остальные снаряды будет производить оборонная фирма из Огайо.

Цель в производстве 100 тысяч снарядов в месяц практически означает десятикратное увеличение производства в США по сравнению с несколькими годами назад. По словам представителя Пентагона, Соединенные Штаты поставили Украине более трех миллионов 155-миллиметровых снарядов с начала большой войны в феврале 2022 года.

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