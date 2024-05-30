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В НАБУ вошел международный специальный агент по коррупции в рамках взаимодействия с ФБР

13:00, 30 мая 2024
В марте в рамках соглашения с ФБР в Киев прибыл международный специальный агент по коррупции, который войдет в НАБУ – отчет генинспектора Роберта Сторча.
В НАБУ вошел международный специальный агент по коррупции в рамках взаимодействия с ФБР
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В Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) вошел специальный агент по коррупции в рамках соглашения с ФБР. Об этом говорится в отчете за период с 1 января по 31 марта 2024 г., который подготовил Специальный генеральный инспектор Министерства обороны США по операции «Атлантическая решительность» (OAR) Роберт Сторч. В этом отчете, представленном Конгрессу, суммируются программы и операции США, связанные с Украиной.

Как отмечено в отчете, в декабре 2023 года, как условие для начала переговоров о вступлении в ЕС, украинский парламент принял закон, разрешающий НАБУ нанять 300 новых детективов и предоставляющий САП оперативную независимость от Офиса генпрокурора.

Государственное Бюро США по вопросам международной борьбы с наркотиками и правоохранительных органов (INL) сообщило, что в течение квартала оно оценивало и начало процесс закупки тестов на общие навыки и психологическую оценку для новых работников, чтобы помочь НАБУ в процессе отбора нового персонала.

INL также отметило, что в рамках межведомственного соглашения с Федеральным бюро расследований (ФБР) в марте в Киев прибыл международный специальный агент по коррупции. Новый агент войдет в НАБУ.

Напомним, 24 мая стало известно, что директор Национального антикоррупционного бюро Семен Кривонос отстранил своего первого заместителя Гизо Углаву от исполнения служебных обязанностей и руководства.

Также, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Государственное бюро США предоставило грант для обеспечения проверки добродетели кандидатов в судьи. Кроме того, исполнитель, финансируемый государственным Бюро США INL, стал применять модель прозрачной проверки на основе заслуг, чтобы помочь в процессе отбора дисциплинарных инспекторов ВСП.

Автор: Наталя Мамченко 

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