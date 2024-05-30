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В Украине заработает «Земельный банк»: предприниматели получат доступ к государственным землям через онлайн-аукционы

17:00, 30 мая 2024
Проект призван внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.
В Украине заработает «Земельный банк»: предприниматели получат доступ к государственным землям через онлайн-аукционы
Фото: Reuters
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Фонд государственного имущества Украины сообщил, что представил «Земельный банк» для аграриев. Проект позволит предпринимателям получить доступ к государственным землям через онлайн-аукционы.

«Земельный банк» призван внедрить эффективное использование государственных сельскохозяйственных земель и поддержать агропроизводителей в сложное военное время.

Проект открывает для аграриев возможность получить доступ к сотням тысяч гектаров государственных земель на прозрачной и конкурентной основе через онлайн-аукционы на электронной площадке «Прозорро.Продажи».

Отмечается, что стартовая стоимость аренды составит 12% нормативно-денежной оценки земли, а договоры аренды будут заключаться на 14 лет для однолетних насаждений и на 25 лет для многолетних.

«Аграрный сектор – одно из важнейших направлений развития украинской экономики, которое понесло значительный ущерб вследствие российской агрессии. Проект «Земельный банк» призван максимально эффективно использовать земельные ресурсы, которые есть в распоряжении государства, и поддержать агропроизводителей, особенно тех, кто потерял свои земли из-за войны», – отметил заместитель председателя ФГИУ Игорь Тимошенко.

В ФГИ уверяют, что «Земельный банк» не только позволит эффективно использовать государственные земли и поддержать агропроизводителей, но и будет способствовать наполнению государственного и местных бюджетов, созданию новых рабочих мест и развитию сельских территорий.

Ранее сообщалось, что Парламент урегулировал распределение поступлений от аренды государственных земель. Это еще один важный шаг для старта проекта «Земельный банк».

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