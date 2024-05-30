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Евросоюз утвердил повышенные пошлины на импорт зерна из рф и Белоруссии

12:39, 30 мая 2024
Постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из рф и Беларуси до уровня, который фактически приостановит импорт этих продуктов.
Евросоюз утвердил повышенные пошлины на импорт зерна из рф и Белоруссии
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В четверг, 30 мая, Совет Европейского Союза установил повышенные пошлины на зерно, импортированное из рф и Беларуси.

Так, Совет принял постановление, направленное на взыскание «запретных пошлин» на зерновые продукты, импортируемые из рф и Беларуси.

Указано, что постановление повышает пошлины на зерновые, масличные культуры и продукты из них из рф и Беларусидо уровня, фактически приостановит импорт этих продуктов.

«Новые тарифы, установленные сегодня, направлены на то, чтобы практически прекратить импорт зерна из рф и Беларуси в ЕС. Таким образом, эти меры будут предотвращать дестабилизацию зернового рынка ЕС, остановят российский экспорт незаконно присвоенного зерна, произведенного на территории Украины, и не позволят рф использовать доходы от экспорта в ЕС для финансирования своей агрессивной войны против Украины. Это еще один способ, которым ЕС демонстрирует стабильную поддержку Украине», — заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

Постановление повышает импортные тарифы на зерновые, масличные и производные продукты, а также на гранулы из свекловичного жома и сушеный горох из рф, а также из Беларуси, за которые импортеры не платят или платят низкие пошлины. Кроме того, эти товары будут лишены доступа к тарифным квотам ЕС.

Эти меры касаются товаров, происходящих из рф или Беларуси в ЕС, или экспортируются прямо или косвенно из них. Они не повлияют на транзит через ЕС из обеих стран в другие третьи страны.

Регламент будет опубликован в официальном журнале ЕС. Меры вступят в силу с 1 июля 2024 года.

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