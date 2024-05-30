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Директор ГБР Сухачев прокомментировал статистику производств по самовольному оставлению части

12:42, 30 мая 2024
В приоритете возвращение бойцов на боевые позиции, а не улучшение статистики уголовных производств, – Сухачев.
Директор ГБР Сухачев прокомментировал статистику производств по самовольному оставлению части
Источник фото: ГБР
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Задачей Государственного бюро расследований является помощь бойцам, которые оставили место службы, вернуться на боевые позиции, а не увеличивать статистику уголовных производств за уклонение от службы. Об этом сообщил директор ГБР Алексей Сухачев, пишет «Интерфакс-Украина».

«Наша задача - способствовать возвращению бойцов на боевые позиции, а не улучшать статистику открытых уголовных производств по уклонению от несения службы», - сказал Сухачев.

Сухачев подчеркнул, что приоритетом в этом вопросе являются профилактические мероприятия и разъяснительная работа. Он не предоставил конкретных цифр количества уголовных производств по самовольному оставлению места службы, но отметил, что эта статистика не влияет на обороноспособность страны.

Директор ГБР подчеркнул, что уже существует комплекс мер, которые позволяют оперативно устанавливать местонахождение каждого военнослужащего, оставившего часть, и возвращать его на место несения службы.

«Отработан комплекс мероприятий с Генштабом ВСУ, военной службой правопорядка, СБУ и Нацполицией, что позволяет оперативно установить местонахождение каждого военнослужащего, самовольно оставившего часть, и вернуть его на место несения службы. Мы делаем все, что в наших силах, чтобы довести этот механизм до автоматизма», - подчеркнул Сухачев.

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