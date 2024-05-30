На Харьковском направлении погибла 25-летняя «госпитальерка» Ирина Цыбух

Погибла боевая медикиня добровольческого батальона «Госпитальеры».

Источник фото: facebook.com/hospitallers

В среду 29 мая на фронте погибла медкиня добровольческого батальона «Госпитальеры» 25-летняя Ирина Цыбух с позывным «Чека».

«Вчера во время ротации на Харьковском направлении не стало нашей Чеки – Госпитальерши Ирины Цыбух. За несколько дней до своего Дня рождения.

01.06.1998 – 29.05.2024. У нас нет слов. Никто до сих пор не верит в то, что произошло», - сообщили в медицинском добровольческом батальоне «Госпитальеры».

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