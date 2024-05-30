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На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років

18:59, 30 мая 2024
На ВОТ Украины оккупанты заставляют мужчин 60+ подписывать контракты с мо рф.
На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років
Источник фото: mrpl.city
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Во временно оккупированной части Запорожской области становится все более ощутимым давление на местных мужчин пенсионного возраста. По сообщению Центра национального сопротивления, оккупационные силы заставляют мужчин в возрасте от 60 до 65 лет подписывать контракты с российской армией, обещая им службу в тыловых подразделениях.

По словам представителей Центра, эта ситуация свидетельствует о неблагоприятном состоянии с пополнением личного состава армии оккупантов, которые отчаянно ищут новые способы привлечения военного персонала. Массовое дезертирство и отказ местных жителей служить в армии противника становятся серьезными препятствиями для их планов.

Только на временно оккупированной Луганщине за последние несколько месяцев было зафиксировано 500 случаев дезертирства, а количество случаев отказа от службы в армии увеличилось вдвое.

В свете этих событий, организация призывает местных жителей избегать мобилизации и принимать меры для защиты от незаконных действий оккупантов. Также отмечается, что мобилизация жителей захваченных территорий в ряды оккупационных войск противоречит международному праву, и за такие действия ответственность не минует тех, кто нарушает эти нормы.

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