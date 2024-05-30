Кабмин распорядился провести аудит критериев для блокирования налоговых накладных, который было поручено сделать безотлагательно решением СНБО от 23 января

Принятие безотлагательного решения о проведении аудита системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования несколько затянулось.

Кабмин издал распоряжение №464-р, которым поручил провести аудит системы мониторинга рисков и критериев по блокированию налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования.

Как отмечается в распоряжении, оно выдано во исполнение решения СНБО от 23 января 2024 «О неотложных мерах по обеспечению экономической безопасности на период действия правового режима военного положения».

Напомним, данное решение ввел в действие еще 23 января Президент Владимир Зеленский своим Указом. И речь шла о том, что Кабмин должен «безотлагательно провести аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования».

24 мая Кабмин поручил Министерству финансов вместе с Государственной аудиторской службой и Государственной налоговой службой согласно Порядку проведения проверки рабочими группами центральных органов исполнительной власти провести в течение 6 месяцев аудит системы мониторинга рисков и критериев для блокирования налоговых накладных и процедур и критериев их разблокирования путем проведения проверки Государственной налоговой службы относительно выполнения функций по реализации механизма остановки регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, деятельности комиссий по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных, определенных порядками, утвержденными постановлением 1 декабря 2019 г. №1165 «Об утверждении порядков по вопросам приостановления регистрации налоговой накладной/расчета корректировки в Едином реестре налоговых накладных», за 2021—2023 годы.

О результатах проведенного аудита указанные органы должны сообщить Кабмину в течение 2 месяцев после его окончания.

Напомним, как писала «Судебно-юридическая газета», 23 апреля официально истек срок действия моратория, введенного решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на процессуальные действия правоохранителей, которые могут заблокировать бизнес. В частности, они должны воздерживаться от обысков, задержаний, блокировок счетов, если такие действия заблокируют или существенно повлияют на работу предприятия.

Автор: Наталя Мамченко

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