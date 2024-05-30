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Кабмін розпорядився провести аудит критеріїв для блокування податкових накладних, який було доручено зробити невідкладно рішенням РНБО від 23 січня

12:23, 30 травня 2024
Прийняття невідкладного рішення про проведення аудиту системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування трохи затягнулося.
Кабмін розпорядився провести аудит критеріїв для блокування податкових накладних, який було доручено зробити невідкладно рішенням РНБО від 23 січня
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Кабмін видав розпорядження №464-р, яким доручив провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування.

Як зазначається в розпорядженні, воно видане на виконання рішення РНБО від 23 січня 2024 року «Про невідкладні заходи із забезпечення економічної безпеки на період дії правового режиму воєнного стану».

Нагадаємо, це рішення увів в дію ще 23 січня Президент Володимир Зеленський своїм Указом. І ньому йшлося про те, що Кабмін повинен «невідкладно провести аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування».

Отже, 24 травня Кабмін доручив Міністерству фінансів разом з Державною аудиторською службою та Державною податковою службою згідно з Порядком проведення перевірки робочими групами центральних органів виконавчої влади провести протягом 6 місяців аудит системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування шляхом проведення перевірки Державної податкової служби стосовно виконання функцій з реалізації механізму зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, діяльності комісій з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, визначених порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 11 грудня 2019 р. № 1165 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», за 2021—2023 роки.

Про результати проведеного аудиту вказані органи повинні повідомити Кабмін протягом 2 місяців після його закінчення.

Нагадаємо, як писала «Судово-юридична газета», 23 квітня офіційно сплив строк дії мораторію, введеного рішенням Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на процесуальні дії правоохоронців, які можуть заблокувати бізнес. Зокрема вони мали утримуватись від обшуків, затримань, блокувань рахунків, якщо такі дії заблокують чи істотно негативно вплинуть на роботу підприємства.

Автор: Наталя Мамченко 

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Кабмін розпорядився провести аудит критеріїв для блокування податкових накладних, який було доручено зробити невідкладно рішенням РНБО від 23 січня

Прийняття невідкладного рішення про проведення аудиту системи моніторингу ризиків і критеріїв для блокування податкових накладних та процедур і критеріїв їх розблокування трохи затягнулося.

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