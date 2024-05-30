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На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років

18:59, 30 травня 2024
На ТОТ України окупанти змушують чоловіків 60+ підписувати контракти з мо рф.
На тимчасово окупованій частині Запоріжжя росіяни примусово мобілізують чоловіків у віці від 60 до 65 років
Джерело фото: mrpl.city
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У тимчасово окупованій частині Запорізької області становиться все більш відчутним тиск на місцевих чоловіків пенсійного віку. За повідомленням Центру національного спротиву, окупаційні сили змушують чоловіків у віці від 60 до 65 років підписувати контракти з російською армією, обіцяючи їм службу у тилових підрозділах.

За словами представників Центру, ця ситуація свідчить про несприятливий стан з поповненням особового складу армії окупантів, які відчайдушно шукають нові способи залучення військового персоналу. Масове дезертирство та відмова місцевих жителів служити в армії противника стають серйозними перешкодами для їхніх планів.

Лише на тимчасово окупованій Луганщині за останні кілька місяців було зафіксовано 500 випадків дезертирства, а кількість випадків відмови від служби в армії збільшилася вдвічі.

У світлі цих подій, організація закликає місцевих мешканців уникати мобілізації та уживати заходів для захисту від незаконних дій окупантів. Також наголошується, що мобілізація мешканців захоплених територій до лав окупаційних військ суперечить міжнародному праву, і за такі дії відповідальність не мине тих, хто порушує ці норми.

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