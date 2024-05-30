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На Харківському напрямку загинула 25-річна «госпітальєрка» Ірина Цибух

12:36, 30 травня 2024
Загинула бойова медикиня добровольчого батальйону «Госпітальєри».
На Харківському напрямку загинула 25-річна «госпітальєрка» Ірина Цибух
Джерело фото: facebook.com/hospitallers
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У середу 29 травня на фронті загинула медкиня добровольчого батальйону «Госпітальєри» 25-річна Ірина Цибух із позивним «Чека».

«Вчора під час ротації на Харківському напрямку не стало нашої Чеки – Госпітальєрки Ірини Цибух. За кілька днів до свого Дня народження.

01.06.1998 - 29.05.2024. У нас немає слів. Ніхто досі не вірить в те, що сталося», - повідомили у медичному добровольчому батальйоні «Госпітальєри».

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