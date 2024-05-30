Директор ДБР Сухачов прокоментував статистику проваджень щодо самовільного залишення частини

В пріоритеті повернення бійців на бойові позиції, а не покращення статистики кримінальних проваджень, – Сухачов.

Джерело фото: ДБР

Завданням Державного бюро розслідувань є допомога бійцям, які залишили місце служби, повернутися на бойові позиції, а не збільшувати статистику кримінальних проваджень за ухилення від служби. Про це повідомив директор ДБР Олексій Сухачов, пише «Інтерфакс-Україна».

«Наше завдання - сприяти поверненню бійців на бойові позиції, а не покращувати статистику відкритих кримінальних проваджень щодо ухилення від несення служби», – сказав Сухачов.

Сухачов підкреслив, що пріоритетом в цьому питанні є профілактичні заходи та пояснювальна робота. Він не надав конкретних цифр кількості кримінальних проваджень щодо самовільного залишення місця служби, але зазначив, що ця статистика не впливає на обороноздатність країни.

Директор ДБР підкреслив, що вже існує комплекс заходів, які дозволяють оперативно встановлювати місцеперебування кожного військовослужбовця, що залишив частину, та повертати його на місце несення служби.

«Відпрацьовано комплекс заходів із Генштабом ЗСУ, військовою службою правопорядку, СБУ та Нацполіцією, що дає змогу оперативно встановити місцеперебування кожного військовослужбовця, який самовільно залишив частину, і повернути його на місце несення служби. Ми робимо все, що в наших силах, щоб довести цей механізм до автоматизму», – підкреслив Сухачов.

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