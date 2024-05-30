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Євросоюз затвердив підвищені мита на імпорт зерна з рф та Білорусі

12:39, 30 травня 2024
Постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з рф та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.
Євросоюз затвердив підвищені мита на імпорт зерна з рф та Білорусі
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У четвер, 30 травня, Рада Європейського Союзу встановила підвищені мита на зерно, імпортоване з рф та Білорусі.

Так, Рада прийняла постанову, яка спрямована на стягнення «заборонних мит» на зернові продукти, імпортовані з рф та Білорусі.

Вказано, що постанова підвищує мита на зернові, олійні культури та продукти з них з рф та Білорусі до рівня, який фактично призупинить імпорт цих продуктів.

«Нові тарифи, встановлені сьогодні, спрямовані на те, щоб практично припинити імпорт зерна з рф та Білорусі до ЄС. Таким чином, ці заходи запобігатимуть дестабілізації зернового ринку ЄС, зупинять російський експорт незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, і не дозволять рф використовувати доходи від експорту до ЄС для фінансування своєї агресивної війни проти України. Це ще один спосіб, у який ЄС демонструє стабільну підтримку Україні», — заявив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Постанова підвищує імпортні тарифи на зернові, олійні та похідні продукти, а також на гранули з бурякового жому та сушений горох з рф, а також з Білорусі, за які наразі імпортери не сплачують або сплачують низькі мита. Крім того, ці товари будуть позбавлені доступу до тарифних квот ЄС.

Ці заходи стосуються товарів, що походять з рф чи Білорусі до ЄС, або експортуються прямо чи опосередковано з них. Вони не вплинуть на транзит через ЄС з обох країн до інших третіх країн.

Регламент буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС. Заходи набудуть чинності 1 липня 2024 року.

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