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В Україні запрацює «Земельний банк»: підприємці отримають доступ до державних земель через онлайн-аукціони

17:00, 30 травня 2024
Проект покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.
В Україні запрацює «Земельний банк»: підприємці отримають доступ до державних земель через онлайн-аукціони
Фото: Reuters
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Фонд державного майна України повідомив, що презентував «Земельний банк» для аграріїв. Проект дозволить підприємцям отримати доступ до державних земель через онлайн-аукціони.

«Земельний банк» покликаний впровадити ефективне використання державних сільськогосподарських земель та підтримати агровиробників у складний воєнний час.

Проект відкриває для аграріїв можливість отримати доступ до сотень тисяч гектарів державних земель на прозорих та конкурентних засадах через онлайн-аукціони на електронному майданчику «Прозорро.Продажі».

Зазначається, що стартова вартість оренди становитиме 12% від нормативно-грошової оцінки землі, а договори оренди укладатимуться на 14 років для однорічних насаджень і на 25 років для багаторічних.

«Аграрний сектор – один з надважливих напрямів розвитку української економіки, який зазнав значної шкоди внаслідок російської агресії. Проект «Земельний банк» покликаний максимально ефективно використати ті земельні ресурси, які є в розпорядженні держави, та підтримати агровиробників, особливо тих, хто втратив свої землі через війну», – зазначив заступник голови ФДМУ Ігор Тимошенко.

У ФДМУ запевняють, що «Земельний банк» не лише дозволить ефективно використовувати державні землі та підтримати агровиробників, але й сприятиме наповненню державного та місцевих бюджетів, створенню нових робочих місць та розвитку сільських територій.

Раніше ми повідомляли, що Парламент врегулював розподіл надходжень від оренди державних земель. Це ще один важливий крок для старту проекту «Земельний банк».

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