До НАБУ увійшов міжнародний спеціальний агент з питань корупції в рамках взаємодії з ФБР

У березні в рамках угоди з ФБР до Києва прибув міжнародний спеціальний агент з питань корупції, який увійде в НАБУ – звіт генінспектора Роберта Сторча.

У Національне антикорупційне бюро (НАБУ) увійшов спеціальний агент з питань корупції в рамках угоди з ФБР. Про це йдеться у звіті за період з 1 січня по 31 березня 2024 року, який підготував Спеціальний генеральний інспектор Міністерства оборони США з операції «Атлантична рішучість» (OAR) Роберт Сторч. У цьому звіті, що подається Конгресу, підсумовуються програми та операції США, пов’язані з Україною.

Як зазначено у звіті, в грудні 2023 року, як умова для початку переговорів про вступ до ЄС, український парламент прийняв закон, що дозволяє НАБУ найняти 300 нових детективів і надає САП оперативну незалежність від Офісу генпрокурора.

Державне Бюро США з питань міжнародної боротьби з наркотиками та правоохоронних органів (INL) повідомило, що протягом кварталу воно оцінювало та розпочало процес закупівлі тестів на загальні навички та психологічної оцінки для нових працівників, щоб допомогти НАБУ у процесі відбору нового персоналу.

INL також зазначило, що в рамках міжвідомчої угоди з Федеральним бюро розслідувань (ФБР) у березні до Києва прибув міжнародний спеціальний агент з питань корупції. Новий агент увійде в НАБУ.

Нагадаємо, 24 травня стало відомо, що директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос усунув свого першого заступника Гізо Углаву від виконання службових обов'язків та керівництва.

Також, як раніше писала «Судово-юридична газета», Державне бюро США надало грант для забезпечення перевірки доброчесності кандидатів в судді. Крім того, виконавець, який фінансується державним Бюро США INL, почав застосовувати модель прозорої перевірки на основі заслуг, щоб допомогти у процесі відбору дисциплінарних інспекторів ВРП.

Автор: Наталя Мамченко

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