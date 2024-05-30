В США завершується будівництво заводу з виробництва боєприпасів для України

Пентагон запускає новий завод з виробництва артснарядів для 155-міліметрових гаубиць.

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В американському штаті Техас завершується будівництво заводу, який незабаром розпочне виробництво 30 тисяч артилерійських снарядів для 155-міліметрових гаубиць на місяць, що практично подвоїть поточне виробництво в США. Про це повідомляє The New York Times.

Завод, споруджений Пентагоном, стане першим новим великим об’єктом після повномасштабного вторгнення росії в Україну.

У 2023 році Україна випускала від 4000 до 7000 снарядів щодня протягом декількох місяців, перш ніж Конгрес США призупинив подальше фінансування. Але великі постачання американських артилерійських боєприпасів відновилися у квітні 2024 року, що допомогло у заповненні дефіциту боєприпасів в українських військах.

З метою допомогти Україні, Пентагон встановив ціль виробництва 100 тисяч снарядів на місяць до кінця 2025 року. Підприємства у Скрентоні та Вілкс-Баррі виготовляють близько 36 тисяч снарядів на місяць, а новий завод у Техасі додасть до цього ще 30 тисяч, коли досягне повної потужності. Решту снарядів вироблятиме оборонна фірма з Огайо.

Ціль у виробництві 100 тисяч снарядів на місяць практично означає десятикратне збільшення виробництва у США порівняно з кількома роками тому. За словами представника Пентагону, Сполучені Штати постачили Україні понад три мільйони 155-міліметрових снарядів з початку великої війни в лютому 2022 року.

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