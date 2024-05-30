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У червні низка пенсіонерів отримає підвищені виплати

17:13, 30 травня 2024
Хто може розраховувати на більшу пенсію.
У червні низка пенсіонерів отримає підвищені виплати
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З 1 квітня 2024 року пенсіонерам, які після призначення чи попереднього перерахунку пенсії продовжували працювати та на 1 березня 2024 року набули 24 місяці страхового стажу, або менше ніж 24 місяців, але після призначення чи попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, проведено автоматичний перерахунок пенсії. Про це повідомляють у ПФУ.

Право на проведення такого перерахунку визначає страховий стаж, набутий станом на 1 березня, у тому числі у січні-лютому 2024 року.

Оскільки до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відомості про сплату єдиного внеску за I квартал 2024 року надійшли у травні, перерахунок працюючим пенсіонерам проведено саме у травні.

Перерахунок проведено без додаткового звернення. Таким чином, уже в червні пенсіонери отримають збільшені розміри пенсійних виплат та доплату за попередні два місяці.

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