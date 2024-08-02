«Киллер из Олимпиады»: турецкий спортсмен взял олимпийское серебро с рукой в ​​кармане и без специального снаряжения, фото

Турецкий стрелок Юсуф Дикеч поразил сеть своим непринужденным подходом к соревнованию, стреляя без очков или наушников.

Турецкий спортсмен Юсуф Дикеч получил серебряную награду на Олимпийских играх-2024 в смешанной командной категории по стрельбе на 10 метров из пневматического пистолета.

Его выступление вызвало восхищение в соцсетях, где его стали называть «Киллером из Олимпиады».

Дикеч отказался от специализированного снаряжения и выступал в своих обычных очках, хотя спортсменам разрешают использовать антибликовые очки для лучшего прицеливания и защитные противошумовые наушники. Более того, спортсмен во время соревнований одну руку держал в кармане.

В таком стиле 51-летний турок получил первую медаль за 5 Игр, в которых он участвовал. Дикеч по профессии – офицер турецкой жандармерии в отставке, а соперничать в спортивной стрельбе начал еще в 2001-м.

После получения медали он достаточно лаконично объяснил, почему решил не использовать специальное оборудование, как все остальные:

«Мне не нужно было специальное оборудование, я прирожденный стрелок. Далее мы приедем в Лос-Анджелес и выиграем золотую медаль», – передает его слова EuroNews.

Ранее он подробнее описывал разницу в подходах:

«Стрелять «двумя глазами» – я считаю, что так лучше. Я провел много исследований по этой теме, поэтому оборудование мне не понадобилось».

Успех турка сразу разорвал соцсети, которые превратили Юсуфа в героя мемов:

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