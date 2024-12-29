Нацбанк выпустил новую 5-гривневую монету – как выглядит, фото

Новая монета имеет номинал в 5 гривен и изготовлена ​​из нейзильбера.

Источник фото: НБУ

Национальный банк Украины ввел в обращение новую памятную монету «Безбарьерность». Она имеет номинал в 5 гривен и изготовлена ​​из нейзильбера.

На аверсе монеты по центру размещен стилизованный образ птицы с искусственным механическим крылом (протезом), которая символизирует свободу, несокрушимость духа и возможность преодолевать пространство без помех.

На реверсе монеты – стилизованное изображение разных людей, объединенных кругом: родители, дети, пожилые люди, люди, пользующиеся колесным креслом, люди с протезированием, владельцы животных. Эта композиция символизирует разнообразие и безбарьерность, что подчеркивает единство и инклюзивность общества.

Памятную монету ввели в обращение 23 декабря, ее тираж – до 30 000 штук в сувенирной упаковке.

С 24 декабря монету можно приобрести в интернет-магазине НБУ, а также у банков-дистрибьюторов.

Источник фото: НБУ

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