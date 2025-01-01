Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом, видео

Президент вспомнил главные события в прошлом году и пожелал обрести мир в следующем.

Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Новым годом. Глава государства в своем обращении напомнил важнейшие события в нашей стране, которые произошли за прошлый год.

Президент перед монументом «Украина-Мать» обратился к гражданам и напомнил о ключевых событиях прошлого года, возвращении пленных, коварных обстрелах россиянами украинских городов, победе украинских воинов, энергетиков и врачей.

Владимир Зеленский призвал в будущем году бороться за сильную и независимую Украину.

Глава государства выразил гордость за украинский народ, демонстрирующий невероятную смелость, силу и единство в борьбе за свободу и независимость.

Он напомнил, что 30 декабря из российского плена удалось вернуть 189 украинцев.

«1358 людей за цей рік. 3956 українців за цей час. І я називаю не приблизні, а дуже точні цифри, тому що кожен із них - це людина, наша людина, дуже важлива людина. І з поверненням кожного ми повертаємо в Україну життя», - поділився він.

Зеленський наголосив на важливості відновлення справедливого миру в нашій країні, а також подякував захисникам, волонтерам, партнерам України та всім, хто підтримує країну в умовах війни.

«Хлопці, які за цей рік збили 1310 крилатих і балістичних ракет, 7800 іранських "шахедів". Браво! Гордість! Спасибі! Ми пройшли цей рік разом. Долали разом усе, що приносив 2024-й. Перемоги та невдачі. Радості та виклики. Сльози щастя, коли нам вдавалося. І сльози болю, коли нас поранили - у серце», - додав він.

Крім цього президент згадав цинічні обстріли російських загарбників. Зокрема, як у липні росіяни завдали ракетного удару по «Охматдиту».

«Так б'ють слабаки і боягузи. І ми ніколи не забудемо ці дитячі очі. І ми ніколи їм цього не пробачимо! Коли зло несе смерть, наша відповідь - живий ланцюг. Так виглядає сила українців. І ця наша єдність була помітна з космосу. Її бачив Бог. Бачив, які в нас люди. Які в нас діти. І я не забуду ті неймовірно дорослі й сильні очі хлопчика з "Охматдиту". Скільки в ньому життя, енергії, гідності! І наскільки одна ця дитина сильніша за Путіна! Наскільки всі наші діти сильніші за все їхнє зло», - заявив він.

Зеленський додав, що у 2024 році українські військові стали використовувати більше вітчизняного озброєння. За його словами, 30% усього, що в році, що минає, було у захисників на полі бою - було зроблено в Україні.

«І знаєте, в цей момент мені стало соромно як громадянину, що з 90-х років держава не помічала таких наших людей. І я пишаюся, коли весь рік, зустрічаючись із ними, чую: вони щасливі, що потрібні Україні. І що Україна знову будує своє, свої ракети. І вперше робить понад мільйон БпЛА за рік. Змушує ворога вчити українську. "Паляниця", "Пекло", "Рута". Змушує тремтіти від слів "Нептун" і "Сапсан". Усе це - наші ракети. Українські. "Гор", "Вампір", "Колібрі", "КАМІК", "Лютий", Heavy Shot, Fire Point. Усе це - наші дрони. Українські. І все це - наші аргументи, аргументи для справедливого миру», - наголосив він.

Також президент згадав і українців, які виїхали з країни через війну:

«Я знаю: за цим столом будуть усі наші люди. Ті, хто зараз за кордоном, але зберегли Україну в собі. Тому сьогодні в першу хвилину нового року у Варшаві, Нью-Йорку чи Буенос-Айресі звучатиме «Ще не вмерла...». У Берліні, Празі чи Токіо сьогодні скажуть: «Слава Україні!» І світ відповість: «Героям слава!».

Також президент заявив, що США рішуче підтримують Україну.

«Я пам'ятаю розмову з Джо Байденом після російського вторгнення. Я пам'ятаю розмову з Дональдом Трампом після його обрання. Усі розмови з конгресменами, сенаторами, простими американцями, з усіма, хто нас підтримує у США, Європі, світі, - у цих багатьох і різних розмовах завжди була єдність у головному: «Putin cannot win. Ukraine will prevail. Путін не повинен виграти. Україна переможе», - сказав він.

Зеленський підкреслив, що вірить у те, що новообраний президент США Дональд Трамп хоче і зможе принести мир в Україну. Він вірить, що разом зі Штатами наша країна зможе зупинити російського диктатора Володимира Путіна і завершити війну.

«Тому що це не вулична розбірка, де треба втихомирити дві сторони. Це повномасштабна агресія божевільної держави проти цивілізованої. І я вірю, що ми разом зі США здатні на цю силу. Примусити Росію до справедливого миру. Тобто не забути і не обнулити все, що зробила Росія. Буча, Оленівка, Авдіївка, всі наші знищені міста і села. Ось чому справді справедливий мир не може настати за принципом "почнемо з чистого аркуша". Тому що рахунок не 0:0. На рахунку - тисячі, тисячі українців, життя яких вкрала Росія», - додав він.

Крім цього Зеленський подякував і іншим партнерам України.

«Я дякую всім, хто цього року був поруч із нами. Нашим партнерам, союзникам, друзям, лідерам. Дійсно лідерам. Не тому, що так прийнято звертатися, а які доводять своє лідерство справою. Хто не боявся приїжджати в Україну, знаючи, як цінно бачити, що ми пліч-о-пліч. З ким незважаючи на відстань і різницю в часі ми працювали, знаходили рішення і отримували результати. "Петріоти", "айріси", "насамси", "атакамси", F-16, "скальпи", "шторм шедоу". Чеська ініціатива і мільйон снарядів. Данська модель і сотні мільйонів у наше вітчизняне виробництво. 27 безпекових угод і 40 мільярдів на підтримку нашої армії. Європейський Союз і 50 мільярдів на підтримку нашої економіки. "Велика сімка" і рішення про 50 мільярдів доларів заморожених російських активів. Це наша велика міжнародна робота. Це наша велика міжнародна перемога. Спасибі партнерам, спасибі вам за це, спасибі команді. Армія, уряд, Офіс, парламент, регіони, громади, волонтери. Усім, хто робить нашу країну міцнішою всередині, піклується про людей», - сказав він.

У своєму зверненні Зеленський висловився про інші країни, які зараз борються за свою свободу, як і Україна:

«І тому так важливо сьогодні підтримувати всі народи, які відстоюють свободу. Хто не віддає її в Кишиневі. Хто бореться за своє майбутнє в Тбілісі. І я впевнений, настане день, коли всі ми скажемо: «Живе Білорусь!».

Наприкінці свого звернення президент побажав миру і єдності для України в новому році.

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