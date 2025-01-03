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Офис противодействия рейдерству Минюста сократил сроки рассмотрения жалоб до 45 дней

20:59, 3 января 2025
В 2024 году 30 земель и 3 объекта недвижимости возвращены владельцам.
Офис противодействия рейдерству Минюста сократил сроки рассмотрения жалоб до 45 дней
Фото: Офис противодействия рейдерству
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Одной из приоритетных задач Министерства юстиции Украины является защита и восстановление прав граждан и бизнеса в регистрационной сфере, что обеспечивает незыблемость этих прав, гарантированных государством. Офис противодействия рейдерству при Минюсте активно работает над борьбой с «неправомерными регистрационными действиями», включая оперативное рассмотрение жалоб относительно незаконных действий регистраторов и нотариусов. Об этом сообщили в Минюсте.

Руководитель Офиса противодействия рейдерству Иван Кородюк отметил, что рассмотрение жалоб является внесудебным способом защиты прав, что дает возможность быстро восстановить достоверность данных и остановить противоправные действия в реестрах, значительно сокращая время по сравнению с судебным обжалованием.

В 2024 году на рассмотрение Министерства юстиции поступило 2239 жалоб, из которых 435 касаются бизнеса, а 1804 - недвижимости. Офис противодействия рейдерству также обработал 39 сообщений о несанкционированном доступе к реестрам, что способствовало возвращению 30 земельных участков (3487 га) и 3 объектов недвижимости (1668 кв. м).

Ключевые достижения Офиса в 2024 году включают:

  • Сокращение сроков рассмотрения жалоб до 45 дней.
  • Уменьшение количества нерассмотренных жалоб до 144, по сравнению с 2500 в предыдущие годы.
  • Внедрение системы объединения рассмотрения жалоб.
  • Активное участие в разработке изменений в профильные законы, с учетом вызовов военного положения.

Офис противодействия рейдерству также обеспечивает оперативное реагирование на случаи рейдерства и несанкционированного доступа к государственным реестрам, единственным инструментом для этого является Офис Минюста.

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жалобы рейдерство Министерство юстиции Украины

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