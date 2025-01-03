Суд запретил компании-разработчику ИИ собирать фото людей из Facebook, YouTube, Instagram и X

Компания Clearview AI собирала фото жителей Британской Колумбии из Facebook, YouTube, Instagram, X и Venmo и предоставляла услуги распознавания лиц нескольким полицейским подразделениям.

Фото: vmcdn.ca

Верховный суд Британской Колумбии поддержал постановление комиссара по вопросам конфиденциальности, согласно которому американская компания Clearview AI, занимающаяся разработкой искусственного интеллекта, должна воздержаться от сбора изображений жителей Британской Колумбии, пишет Vancouverisawesome.

В решении от 18 декабря судья Палбиндер Шергилл заявил, что Clearview собрала базу данных из более чем трех миллиардов фото лиц и соответствующих биометрических идентификаторов.

«Как установили уполномоченные по вопросам конфиденциальности, эта «практика неизбирательного сбора данных, несомненно, привела к сбору личной информации лиц, проживающих в Британской Колумбии, включая детей.

Clearview не отрицает, что ее база данных содержит персональные данные, принадлежащие людям из Британской Колумбии», — заявил судья.

В постановлении отмечено, что компания предоставляет свои услуги распознавания лиц сторонним клиентам, включая правоохранительные органы. Судья сказал, что клиентами в Британской Колумбии являются муниципальные полицейские управления в Виктории, Нью-Вестминстере и Порт-Муди, а также Королевская канадская конная полиция, которая контролирует несколько общин Британской Колумбии.

Отмечается, что в 2021 году надзорный орган провинции по защите конфиденциальности приказал американской компании по распознаванию лиц прекратить сбор, использование и раскрытие изображений жителей Британской Колумбии без их согласия.

«Clearview также признает, что не запрашивала согласия лиц, чью информацию она собирала, использовала или раскрывала», — заявил Шергилл. «Также нет никаких указаний на то, что Clearview уведомляла затронутых лиц о своей деятельности».

Clearview утверждала, что информация является общедоступной и согласие не требуется.

«То, что делает Clearview, — это массовая слежка, и это незаконно», — заявил комиссар по вопросам конфиденциальности Канады Дэниел Терриен. «Совершенно неприемлемо, чтобы миллионы людей, которые никогда не будут замешаны ни в одном преступлении, постоянно оказывались в полицейском опознании».

Однако Clearview обратилась в суд с ходатайством о судебном пересмотре решения комиссара. Она добивалась признания решения судом необоснованным и вынесения постановления об его отмене.

Судья Шергилл пришел к выводу, что Clearview не смогла доказать, что комиссар допустил ошибку в своем решении.

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