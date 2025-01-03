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Суд заборонив компанії-розробнику ШІ збирати фото людей з Facebook, YouTube, Instagram та X

17:42, 3 січня 2025
Компанія Clearview AI збирала фото жителів Британської Колумбії з Facebook, YouTube, Instagram, X та Venmo та надавала послуги розпізнавання осіб декільком поліцейським підрозділам.
Суд заборонив компанії-розробнику ШІ збирати фото людей з Facebook, YouTube, Instagram та X
Фото: vmcdn.ca
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Верховний суд Британської Колумбії підтримав постанову комісара з питань конфіденційності, згідно з якою американська компанія Clearview AI, яка займається розробкою штучного інтелекту, має утриматися від збирання зображень мешканців Британської Колумбії, пише Vancouverisawesome.

У рішенні від 18 грудня суддя Палбіндер Шергілл заявив, що Clearview зібрала базу даних із понад трьох мільярдів фото осіб та відповідних біометричних ідентифікаторів.

«Як встановили уповноважені з питань конфіденційності, ця «практика невибіркового збору даних, безперечно, призвела до збору особистої інформації осіб, які мешкають у Британській Колумбії, включаючи дітей.

Clearview не заперечує, що її база даних містить персональні дані, що належать людям із Британської Колумбії», - заявив суддя.

У ухвалі зазначено, що компанія надає свої послуги розпізнавання осіб стороннім клієнтам, включаючи правоохоронні органи. Суддя сказав, що клієнтами в Британській Колумбії є муніципальні поліцейські управління у Вікторії, Нью-Вестмінстері та Порт-Муді, а також Королівська канадська кінна поліція, яка контролює декілька громад Британської Колумбії.

Зазначається, що у 2021 році наглядовий орган провінції із захисту конфіденційності наказав американській компанії з розпізнавання осіб припинити збір, використання та розкриття зображень мешканців Британської Колумбії без їхньої згоди.

«Clearview також визнає, що не просила згоди осіб, чию інформацію вона збирала, використовувала або розкривала», - заявив Шергілл. Також немає жодних вказівок на те, що Clearview повідомляла цих осіб про свою діяльність.

Clearview стверджувала, що інформація є загальнодоступною та згода не потрібна.

 «Те, що робить Clearview, - це масове стеження, і це незаконно», - заявив комісар з питань конфіденційності Канади Деніел Террієн. «Цілком неприйнятно, щоб мільйони людей, які ніколи не будуть замішані в жодному злочині, постійно опинялися в поліцейському упізнанні».

Проте Clearview звернулася до суду з клопотанням про судовий перегляд рішення комісара. Вона хотіла, щоб суд визнав рішення необґрунтованим та виніс ухвалу про його скасування.

Суддя Шергілл дійшов висновку, що Clearview не змогла довести, що комісар припустився помилки у своєму рішенні.

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