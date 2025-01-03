В Ровно эвакуировали работников ОГА из-за сообщения о минировании

Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании здания Ровенской областной государственной администрации и областного совета.
«Согласно протоколу, эвакуируем работников. Специальные службы проводят обследование помещений», - говорится в сообщении пресс-службы ОГА.
На месте происшествия работают соответствующие службы, ситуация находится под контролем.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.