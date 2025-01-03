В Ровно эвакуировали работников ОГА из-за сообщения о минировании

Правоохранители проверяют Ровенскую ОГА на наличие взрывчатки.

Фото: Ровенский областной совет

Правоохранители получили анонимное сообщение о минировании здания Ровенской областной государственной администрации и областного совета.

«Согласно протоколу, эвакуируем работников. Специальные службы проводят обследование помещений», - говорится в сообщении пресс-службы ОГА.

На месте происшествия работают соответствующие службы, ситуация находится под контролем.

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