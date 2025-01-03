У Рівному евакуювали працівників ОДА через повідомлення про мінування

Правоохоронці перевіряють Рівненську ОДА на наявність вибухівки.

Фото: Рівненська обласна рада

Правоохоронці отримали анонімне повідомлення про мінування будівлі Рівненської обласної державної адміністрації та обласної ради.

«Згідно з протоколом, евакуюємо працівників. Спеціальні служби проводять обстеження приміщень», — йдеться в повідомленні пресслужби ОДА.

На місці події працюють відповідні служби, ситуація перебуває під контролем.

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