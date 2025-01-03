На Житомирщині 19-річний хлопець викрав у знайомої гроші, які вона отримала за безвісти зниклого сина

Зловмисник одержав доступ до картки, куди надходила державна допомога матері безвісти зниклого захисника.

На Житомирщині повідомлено про підозру 19-річному хлопцю, який викрав і витратив на розваги державну допомогу за безвісти зниклого захисника ЗСУ. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

19-річний житель Житомирського району був судимий за придбання наркотичних засобів.

Так, у липні 2024 року до підозрюваного звернулася жінка, яка орендувала у нього будинок. Потерпіла попросила його допомогти розібратися з банківським рахунком, на який їй мала надійти державна виплата за безвісти зниклого сина-військовослужбовця ЗСУ.

Підозрюваний, скориставшись її довірою, встановив на свій телефон мобільний додаток для керування банківським рахунком потерпілої через інтернет-банкінг.

У такий спосіб зловмисник одержав доступ до картки, куди надходила державна допомога матері безвісти зниклого захисника.

Отримані кошти підозрюваний витрачав на власні потреби. Зокрема, придбав мобільний телефон престижної марки, пригощав приятелів у кафе, хизуючись наявністю грошей тощо.

Встановлено близько 20 фактів зняття коштів з картки потерпілої. Загальна сума витрачених чужих грошей сягнула майже 100 тис грн.

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