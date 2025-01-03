Практика судів
  1. В Україні

На Житомирщині 19-річний хлопець викрав у знайомої гроші, які вона отримала за безвісти зниклого сина

22:54, 3 січня 2025
Зловмисник одержав доступ до картки, куди надходила державна допомога матері безвісти зниклого захисника.
На Житомирщині 19-річний хлопець викрав у знайомої гроші, які вона отримала за безвісти зниклого сина
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Житомирщині повідомлено про підозру 19-річному хлопцю, який викрав і витратив на розваги державну допомогу за безвісти зниклого захисника ЗСУ. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.

19-річний житель Житомирського району був судимий за придбання наркотичних засобів.

Так, у липні 2024 року до підозрюваного звернулася жінка, яка орендувала у нього будинок. Потерпіла попросила його допомогти розібратися з банківським рахунком, на який їй мала надійти державна виплата за безвісти зниклого сина-військовослужбовця ЗСУ.

Підозрюваний, скориставшись її довірою, встановив на свій телефон мобільний додаток для керування банківським рахунком потерпілої через інтернет-банкінг.

У такий спосіб зловмисник одержав доступ до картки, куди надходила державна допомога матері безвісти зниклого захисника.

Отримані кошти підозрюваний витрачав на власні потреби. Зокрема, придбав мобільний телефон престижної марки, пригощав  приятелів у кафе, хизуючись наявністю грошей тощо.

Встановлено близько 20 фактів зняття коштів з картки потерпілої. Загальна сума витрачених чужих грошей сягнула майже 100 тис грн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

прокуратура Житомир

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін обмежив спецпенсії держслужбовцям, прокурорам, дипломатам і депутатам

Для тих посадовців, у кого пенсія більша за 23610 грн, будуть застосовані обмежуючі коефіцієнти.

Департамент виконавчої служби Мінюсту очолив Юрій Вишневський

Виконуючим обов'язки начальника департаменту виконавчої служби Мін'юсту призначили Юрія Вишневського.

Водій, який здійснив стоянку автомобіля, не може нести відповідальність за порушення правил зупинки – Верховний Суд

Місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW.

Учасники бойових дій та люди з інвалідністю внаслідок війни отримають 1500 грн раз в квартал для занять у спортивних клубах

Кабмін вирішив платити 1500 грн раз в квартал учасникам бойових дій та людям з інвалідністю внаслідок війни на заняття спортом.

Пільги з оплати житлово-комунальних послуг можна буде отримати, якщо середній дохід не більше 4240 грн – Кабмін вніс зміни

Для отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг КМУ ввів нову умову – вони надаються за умови, що розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує 4240 грн.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео