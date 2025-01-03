Департамент виконавчої служби Мінюсту очолив Юрій Вишневський

Виконуючим обов'язки начальника департаменту виконавчої служби Мін'юсту призначили Юрія Вишневського.

У Департаменті виконавчої служби Мін'юсту відбулися кадрові зміни. Так, 3 січня заступник Міністра юстиції України Андрій Гайченко представив колективу Департаменту виконавчої служби нового керівника. Виконуючим обов'язки начальника департаменту призначено Юрія Вишневського.

Під час представлення заступник Міністра окреслив основні вимоги до роботи департаменту, зокрема щодо дотримання принципів доброчесності та ефективності в роботі.

Новопризначений керівник висловив готовність забезпечувати стабільну роботу департаменту та працювати над підвищенням ефективності виконавчої служби.

Судячи з Реєстру декларацій, до цього Юрій Вишневський займав посаду заступника директора департаменту – начальника Управління контролю за діяльністю органів та осіб, які здійснюють примусове виконання рішень.

Автор: Наталя Мамченко

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