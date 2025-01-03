Департамент исполнительной службы Минюста возглавил Юрий Вишневский

Исполняющим обязанности начальника департамента исполнительной службы Минюста был назначен Юрий Вишневский.

В Департаменте исполнительной службы Минюста произошли кадровые изменения. 3 января заместитель Министра юстиции Украины Андрей Гайченко представил коллективу Департамента исполнительной службы нового руководителя. Исполняющим обязанности начальника департамента назначен Юрий Вишневский.

Во время представления заместитель Министра очертил основные требования к работе департамента, в частности, соблюдение принципов добродетели и эффективности в работе.

Новоназначенный руководитель выразил готовность обеспечивать стабильную работу департамента и работать над повышением эффективности исполнительной службы.

Судя по Реестру деклараций, до этого Юрий Вишневский занимал должность заместителя директора департамента – начальника Управления по контролю за деятельностью органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение решений.

Автор: Наталя Мамченко

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