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В Житомирской области 19-летний парень похитил у знакомой деньги, которые она получила за без вести пропавшего сына

22:54, 3 января 2025
Злоумышленник получил доступ к карточке, куда поступала государственная помощь матери без вести пропавшего защитника.
В Житомирской области 19-летний парень похитил у знакомой деньги, которые она получила за без вести пропавшего сына
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В Житомирской области сообщено о подозрении 19-летнему парню, который похитил и потратил на развлечения государственную помощь за без вести пропавшего защитника ВСУ. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

19-летний житель Житомирского района был судим за приобретение наркотических средств.

Так, в июле 2024 года к подозреваемому обратилась женщина, арендовавшая у него дом. Потерпевшая попросила его помочь разобраться с банковским счетом, на который ей должна поступить государственная выплата за без вести пропавшего сына-военнослужащего ВСУ.

Подозреваемый, воспользовавшись ее доверием, установил на свой телефон мобильное приложение для управления банковским счетом потерпевшей через интернет-банкинг.

Таким образом, злоумышленник получил доступ к карточке, куда поступала государственная помощь матери без вести пропавшего защитника.

Вырученные средства подозреваемый тратил на собственные нужды. В частности, приобрел мобильный телефон престижной марки, угощал приятелей в кафе, хвастался наличием денег.

Установлено около 20 фактов снятия средств с карты потерпевшей. Общая сумма потраченных чужих денег составила почти 100 тыс. грн.

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прокуратура Житомир

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