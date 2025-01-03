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Офіс протидії рейдерству Мін’юсту скоротив строки розгляду скарг до 45 днів

20:59, 3 січня 2025
У 2024 році 30 земель та 3 об’єкти нерухомості повернуті власникам.
Офіс протидії рейдерству Мін’юсту скоротив строки розгляду скарг до 45 днів
Фото: Офіс протидії рейдерству
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Одним із пріоритетних завдань Міністерства юстиції України є захист та відновлення прав громадян і бізнесу в реєстраційній сфері, що забезпечує непорушність цих прав, гарантованих державою. Офіс протидії рейдерству при Мін’юсті активно працює над боротьбою з «неправомірними реєстраційними діями», включаючи оперативний розгляд скарг щодо незаконних дій реєстраторів та нотаріусів. Про це повідомили в Мін’юсті.

Керівник Офісу протидії рейдерству Іван Кородюк зазначив, що розгляд скарг є позасудовим способом захисту прав, що дає можливість швидко відновити достовірність даних та зупинити протиправні дії в реєстрах, значно скорочуючи час порівняно із судовим оскарженням.

У 2024 році на розгляд Міністерства юстиції надійшло 2239 скарг, з яких 435 стосуються бізнесу, а 1804 — нерухомості. Офіс протидії рейдерству також опрацював 39 повідомлень про несанкціонований доступ до реєстрів, що сприяло поверненню 30 земельних ділянок (3487 га) та 3 об’єктів нерухомості (1668 кв. м).

Ключові досягнення Офісу у 2024 році включають:

  • Скорочення строків розгляду скарг до 45 днів.
  • Зменшення кількості нерозглянутих скарг до 144, порівняно з 2500 у попередні роки.
  • Запровадження системи об’єднання розгляду скарг.
  • Активну участь в розробці змін до профільних законів, з урахуванням викликів воєнного стану.

Офіс протидії рейдерству також забезпечує оперативне реагування на випадки рейдерства та несанкціонованого доступу до державних реєстрів, єдиним інструментом для цього є Офіс Мін’юсту.

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скарги рейдерство Міністерство юстиції України

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