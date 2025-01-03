В Замбии нетрезвый полицейский открыл камеры и позволил задержанным праздновать Новый год

В Южной Африке полицейский отпустил 13 задержанных на празднование Нового года.

Фото: BBC

В Лусаке, столице Замбии, детектив-инспектор Титус Фири выпустил 13 человек из-под стражи в новогоднюю ночь, чтобы они могли праздновать начало года. Как сообщает BBC, инспектор, находясь в состоянии алкогольного опьянения, силой забрал ключи от камер у своего коллеги и открыл их.

Всего из 15 задержанных сбежали 13 человек. После этого Фири покинул полицейский участок, и пока не объяснил свой поступок. Полиция расследует инцидент. Представитель полиции Рэй Хамунга заявил, что Фири разблокировал камеры и позволил подозреваемым покинуть их, заявив, что они могут «свободно вступить в Новый год».

Бывший пресс-секретарь президента Замбии Диксон Джере прокомментировал ситуацию, вспоминая подобный случай 1997 года, когда судья Кабазо Чанда также освободил задержанных из-за затянутого правосудия.

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