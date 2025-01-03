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У Замбії нетверезий поліцейський відкрив камери і дозволив затриманим святкувати Новий рік

21:47, 3 січня 2025
У Південній Африці поліцейський відпустив 13 затриманих на святкування Нового року.
У Замбії нетверезий поліцейський відкрив камери і дозволив затриманим святкувати Новий рік
Фото: BBC
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У Лусаці, столиці Замбії, детектив-інспектор Тітус Фірі випустив 13 осіб з-під варти в новорічну ніч, щоб вони могли святкувати початок року. Як повідомляє BBC, інспектор, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, силою забрав ключі від камер у свого колеги та відкрив їх.

Загалом із 15 затриманих втекли 13 осіб. Після цього Фірі покинув поліцейську дільницю, і наразі не пояснив свій вчинок. Поліція розслідує інцидент. Речник поліції Рей Хамунга заявив, що Фірі розблокував камери та дозволив підозрюваним покинути їх, заявивши, що вони можуть «вільно вступити в Новий рік».

Колишній речник президента Замбії Діксон Джере прокоментував ситуацію, згадуючи подібний випадок 1997 року, коли суддя Кабазо Чанда також звільнив затриманих через затягнуте правосуддя.

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поліція Новий рік

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