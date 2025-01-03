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Володимир Зеленський підписав закон про соцпідтримку дітей, постраждалих від війни

17:17, 3 січня 2025
Постраждалі від війни діти отримуватимуть соцпідтримку.
Володимир Зеленський підписав закон про соцпідтримку дітей, постраждалих від війни
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Президент України Володимир Зеленський підписав Закон № 3999-IX про соціальний захист та підтримку дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії РФ проти України.

Закон гарантує надання:

  • соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб (соціально психологічна реабілітація, надання притулку, консультування тощо);
  • компенсації за шкоду життю та здоров’ю у зв’язку зі збройною агресією;
  • медичної і психологічної допомоги та необхідних реабілітаційних заходів дітям, які постраждали від сексуального насильства або стали його свідками (очевидцями);
  • послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно до Закону про оздоровлення та відпочинок дітей.

Законопроєкт № 9042-1 про соціальну підтримку дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ Верховна Рада ухвалила в цілому 8 жовтня 2024 року.

Також в Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України. Президент Володимир Зеленський 17 грудня підписав відповідний закон 4071-IX.

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діти війна Володимир Зеленський

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