Владимир Зеленский подписал закон о соцподдержке детей, пострадавших от войны

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3999-IX о социальной защите и поддержке детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.
Закон гарантирует предоставление:
Законопроект №9042-1 о социальной поддержке детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ Верховная Рада приняла в целом 8 октября 2024 года.
Также в Украине будет создан реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Президент Владимир Зеленский 17 декабря подписал соответствующий закон 4071-IX.
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