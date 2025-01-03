Владимир Зеленский подписал закон о соцподдержке детей, пострадавших от войны

Пострадавшие от войны дети будут получать соцподдержку.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон № 3999-IX о социальной защите и поддержке детей, пострадавших в результате вооруженной агрессии РФ против Украины.

Закон гарантирует предоставление:

социальных услуг в соответствии с индивидуальными потребностями (социально психологическая реабилитация, предоставление убежища, консультирование и т.п.);

компенсации за вред жизни и здоровью в связи с вооруженной агрессией;

медицинской и психологической помощи и необходимых реабилитационных мероприятий детям, пострадавшим от сексуального насилия или ставших его свидетелями (очевидцами);

услуг по оздоровлению и отдыху в соответствии с Законом об оздоровлении и отдыхе детей.

Законопроект №9042-1 о социальной поддержке детей, пострадавших в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ Верховная Рада приняла в целом 8 октября 2024 года.

Также в Украине будет создан реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Президент Владимир Зеленский 17 декабря подписал соответствующий закон 4071-IX.

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