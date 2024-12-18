В Украине создадут реестр сведений о детях, которых депортировала Россия

В Украине создадут реестр информации о депортированных детях

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В Украине будет создан реестр сведений о детях, депортированных или принудительно перемещенных в связи с вооруженной агрессией России против Украины. Президент Владимир Зеленский 17 декабря подписал соответствующий закон 4071-IX.

Также документом определяются основы создания и функционирования системы учета информации о вреде, причиненном личным неимущественным правам физических лиц в результате вооруженной агрессии РФ.

Речь идет о травмах или вреде здоровья, пытках, жестоком, бесчеловечном обращении или наказании, потере доступа к медицинским, социальным или образовательным услугам и т.д.

Как известно из пояснительной записки закона, Реестр пострадавших будет обеспечивать:

учет граждан, жизни и здоровью которых причинен вред в результате войны РФ против Украины (с 19 февраля 2014 года);

информационные обмены между государственными информационными системами в части учета информации об этих гражданах;

учет расходов государственного и местных бюджетов, бюджетов социальных фондов, связанных с предоставлением помощи и поддержки таким гражданам.

Также в Украине создадут Единый государственный реестр военнослужащих, где будут данные о должностных лицах СБУ и разведки – Рада приняла закон.

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