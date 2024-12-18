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В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, яких депортувала Росія

21:26, 18 грудня 2024
В Україні створять реєстр інформації про депортованих дітей.
В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, яких депортувала Росія
Джерело фото: Pexels
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В Україні створять реєстр відомостей щодо дітей, депортованих або примусово переміщених у зв’язку зі збройною агресією Росії проти України. Президент Володимир Зеленський 17 грудня підписав відповідний закон 4071-IX.

Також документом визначаються засади створення та функціонування системи обліку інформації про шкоду, завдану особистим немайновим правам фізичних осіб внаслідок збройної агресії РФ.

Йдеться про травми чи шкоду здоров’я, катування, жорстоке, нелюдське поводження чи покарання, втрату доступу до медичних, соціальних чи освітніх послуг тощо.

Як відомо з пояснювальної записки закону, Реєстр постраждалих осіб забезпечуватиме:

  • облік громадян, життю та здоров’ю яких завдано шкоди внаслідок війни РФ проти України (з 19 лютого 2014 року);
  • інформаційні обміни між державними інформаційними системами в частині обліку інформації про цих громадян;
  • облік видатків державного та місцевих бюджетів, бюджетів соціальних фондів, пов’язаних з наданням допомоги та підтримки таким громадянам.

Також в Україні створять Єдиний державний реєстр військовослужбовців, де будуть дані про посадовців СБУ і розвідки – Рада ухвалила закон.

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діти війна Володимир Зеленський

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