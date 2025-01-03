Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки – Верховный Суд

Местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Водитель, осуществивший стоянку автомобиля, не может нести ответственность за нарушение правил остановки, ведь понятия «вынужденная остановка», «остановка», «стоянка» абсолютно отличные и альтернативные виды прекращения движения транспортного средства. Об этом указал Кассационный уголовный суд Верховного Суда в постановлении от 4 ноября 2024 года по делу №643/9869/20.

Обстоятельства дела

Органом досудебного расследования водитель автомобиля ГАЗ обвинялся в том, что припарковал и оставил свой автомобиль на правой полосе, на проезжей части улицы.

При наступлении темноты в условиях недостаточной видимости вопреки требованиям п. 19.4, пп. «а» п 9.9, пп. «а» п. 9.11 ПДД, водитель не включил габаритные огни, стояночные огни или дополнительную аварийную световую сигнализацию, чем нарушил правила остановки, в результате чего водитель автомобиля BMW совершил наезд на автомобиль ГАЗ.

В результате ДТП пассажир автомобиля BMW получила средней тяжести телесные повреждения.

Местный суд признал виновным и осудил водителя автомобиля ГАЗ по ч. 1 ст. 286 УК.

Апелляционный суд отменил приговор и закрыл уголовное производство в связи с отсутствием в действиях обвиняемого состава уголовного правонарушения. Указал, что согласно пунктам 15.1, 15.2 ПДД стоянка транспортных средств на дороге должна производиться в специально отведенных местах или на обочине.

При отсутствии специально отведенных мест или обочины или когда стоянка там невозможна, она разрешается у правого края проезжей части (как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения). Поэтому местный суд допустил ошибку, признав водителя автомобиля ГАЗ виновным в нарушении правил остановки, ведь последний совершил стоянку своего автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд оставил в силе определение апелляционного суда. Так, КУС согласился с выводом апелляционного суда о том, что в действиях водителя автомобиля ГАЗ отсутствует состав уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК.

Несоблюдение пунктов 19.4, пп. «а» п 9.9, пп. «а» п. 9.11 ПДД, в чем обвинялся оправданный, возможно во время прекращения движения водителем в форме остановки. Однако при оставлении водителем транспортного средства на стоянку на несколько суток приведенные требования ПДД невозможно выполнить из-за технических характеристик транспортных средств.

Изложенные в п. 1.10 ПДД понятия «вынужденная остановка», «остановка», «стоянка» не тождественны, а абсолютно отличные и альтернативные виды прекращения движения транспортного средства. Положения пунктов 19.4, пп. «а» п 9.9, пп. «а» п. 9.11 ПДД содержат требования к водителю исключительно в случае осуществления им остановки, в том числе вынужденной, а не стоянки. Автомобиль ГАЗ был оставлен водителем в пределах населенного пункта максимально параллельно тротуару по направлению движения у правого края проезжей части – как можно правее, чтобы не препятствовать другим участникам дорожного движения и не создавать последним опасность. В этой дорожной ситуации дорожные знаки или другие обстоятельства, запрещающие осуществление стоянки автомобиля ГАЗ, отсутствовали.

Таким образом, водитель ГАЗ осуществил стоянку автомобиля с соблюдением требований пунктов 15.1, 15.2, 15.10 ПДД, а столкновение произошло исключительно в результате нарушения ПДД водителем автомобиля BMW, который, в ночной период суток, двигаясь с превышением скорости почти вдвое (скорость 98 км/ч) , с включенным ближним светом фар, в правой полосе движения по сухой проезжей части, проехав мимо билборда, не учел дорожную обстановку, не избрал безопасные приемы управления, не применил экстренное торможение и совершил столкновение с припаркованным автомобилем ГАЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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