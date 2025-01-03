Водій, який здійснив стоянку автомобіля, не може нести відповідальність за порушення правил зупинки – Верховний Суд

Місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW.

Водій, який здійснив стоянку автомобіля, не може нести відповідальність за порушення правил зупинки, адже поняття «вимушена зупинка», «зупинка», «стоянка» є абсолютно відмінними та альтернативними видами припинення руху транспортного засобу. На це вказав Касаційний кримінальний суд Верховного Суду у постанові від 4 листопада 2024 року по справі №643/9869/20.

Обставини справи

Органом досудового розслідування водій автомобіля ГАЗ обвинувачувався в тому, що припаркував та залишив свій автомобіль на правій смузі, на проїзній частині вулиці.

При настанні темряви в умовах недостатньої видимості, усупереч вимогам п. 19.4, пп. «а» п 9.9, пп. «а» п. 9.11 ПДР, водій не ввімкнув габаритні вогні, стояночні вогні або додаткову аварійну світлову сигналізацію, чим порушив правила зупинки, у результаті чого водій автомобіля BMW вчинив наїзд на автомобіль ГАЗ.

Унаслідок ДТП пасажир автомобіля BMW отримала середньої тяжкості тілесні ушкодження.

Місцевий суд визнав винуватим і засудив водія автомобіля ГАЗ за ч. 1 ст. 286 КК.

Апеляційний суд скасував цей вирок та закрив кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю у діях обвинуваченого складу кримінального правопорушення. Вказав, що згідно з пунктами 15.1, 15.2 ПДР стоянка транспортних засобів на дорозі повинна здійснюватись у спеціально відведених місцях чи на узбіччі.

За відсутності спеціально відведених місць чи узбіччя або коли стоянка там неможлива, вона дозволяється біля правого краю проїзної частини (якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху). А тому місцевий суд припустився помилки, визнавши водія автомобіля ГАЗ винуватим у порушенні правил зупинки, адже останній здійснив стоянку свого автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW.

Позиція Верховного Суду

Касаційний кримінальний суд залишив без змін ухвалу апеляційного суду. Так, ККС погодився з висновком апеляційного суду про те, що в діях водія автомобіля ГАЗ відсутній склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК.

Недотримання пунктів 19.4, 9.9 «а», 9.11 «а» ПДР, у чому обвинувачувався виправданий, можливе під час припинення руху водієм у формі зупинки. Однак у разі залишення водієм транспортного засобу на стоянку на кілька діб наведені вимоги ПДР неможливо виконати через технічні характеристики транспортних засобів.

Викладені у п. 1.10 ПДР поняття «вимушена зупинка», «зупинка», «стоянка» не є тотожними, а є абсолютно відмінними та альтернативними видами припинення руху транспортного засобу. Положення пунктів 19.4, 9.9 «а», 9.11 «а» ПДР містять вимоги до водія виключно у випадку здійснення ним зупинки, у тому числі вимушеної, а не стоянки. Автомобіль ГАЗ був залишений водієм в межах населеного пункту максимально паралельно тротуару за напрямком руху біля правого краю проїзної частини – якомога правіше, щоб не перешкоджати іншим учасникам дорожнього руху та не створювати останнім небезпеку. У цій дорожній ситуації дорожні знаки чи інші обставини, які б забороняли здійснення стоянки автомобіля ГАЗ, були відсутні.

Таким чином, водій ГАЗ здійснив стоянку автомобіля з дотриманням вимог пунктів 15.1, 15.2, 15.10 ПДР, а зіткнення відбулося виключно внаслідок порушення ПДР водієм автомобіля BMW, який, у нічний період доби, рухаючись із перевищенням швидкості майже вдвічі (швидкість 98 км/год), з увімкненим ближнім світлом фар, у правій смузі руху по сухій проїзній частині, проїхавши повз білборд, не врахував дорожню обстановку, не обрав безпечні прийоми керування, не застосував екстренного гальмування та вчинив зіткнення з припаркованим автомобілем ГАЗ.

Автор: Наталя Мамченко

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