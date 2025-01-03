Участники боевых действий и люди с инвалидностью в результате войны получат 1500 грн раз в квартал для занятий в спортивных клубах

Кабмин решил платить 1500 грн раз в квартал участникам боевых действий и людям с инвалидностью в результате войны на занятия спортом.

Кабмин на заседании 3 января согласовал предложение Минветеранов относительно реализации экспериментального проекта о предоставлении участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны помощи 1500 грн раз в четыре месяца для занятий физической культурой и спортом в рамках бюджетных ассигнований на соответствующий период, предусмотренных по бюджетной программе «Меры по поддержке и помощи ветеранам войны, членам их семей и членам семей погибших».

Так, утвержден Порядок реализации экспериментального проекта.

Предусмотрено, что помощь для занятий физической культурой и спортом будет предоставляться участникам боевых действий, указанным в пунктах 19-25 части первой статьи 6 Закона «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты» и лицам с инвалидностью в результате войны, указанным в пунктах 11 -16 части второй статьи 7 указанного Закона, достигших 18 лет и имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

Помощь будет предоставляться в размере 1500 гривен один раз в соответствующий квартал в течение срока действия экспериментального проекта исключительно для приобретения в безналичной форме услуг у юридических лиц и физических лиц - предпринимателей, осуществляющих хозяйственную деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории Украины, зарегистрированных в соответствии с законодательством , и каким банком-эквайром установлен код категории продавца по коду 7941.

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