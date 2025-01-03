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Ветераны будут получать деньги от государства для занятий спортом – какая сумма

20:00, 3 января 2025
Помощь будет предоставляться в размере 1500 гривен один раз в квартал.
Ветераны будут получать деньги от государства для занятий спортом – какая сумма
Украинские ветераны во время подготовки к United States Air Force Trials 2024, фото организаторов
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Участникам боевых действий и лицам с инвалидностью в результате войны будут выделяться средства для занятий спортом.

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Государство планирует предоставлять 1,5 тысяч гривен раз в квартал. Это экспериментальный проект, который будут реализовываться в течение двух лет.

«Предполагается, что помощь для занятий физической культурой и спортом будет предоставляться участникам боевых действий, указанным в пунктах 19-25 части первой статьи 6 ЗУ «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты», и лицам с инвалидностью в результате войны, указанным в пунктах 11-16 части второй статьи 7 указанного ЗУ, достигших 18 лет и имеющих регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика», - говорится в сообщении.

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деньги ветераны Кабинет Министров Украины

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