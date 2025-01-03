Ветерани отримуватимуть гроші від держави для занять спортом – яка сума

Допомога надаватиметься у розмірі 1500 гривень один раз на квартал.

Українські ветерани під час підготовки до United States Air Force Trials 2024, фото організаторів

Учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни виділятимуть кошти для занять спортом.

Про це повідомив постійний представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Держава планує надавати 1,5 тисячі гривень раз у квартал. Це експериментальний проєкт, який будуть реалізовувати протягом двох років.

«Передбачено, що допомога для занять фізичною культурою та спортом буде надаватися учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19-25 частини першої статті 6 ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11-16 частини другої статті 7 зазначеного ЗУ, які досягли 18 років та мають реєстраційний номер облікової картки платника податків», - йдеться у повідомленні.

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