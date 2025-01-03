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Прокуратура через суд вимагає повернути громаді землю в Києві, де побудували ресторанний комплекс

14:25, 3 січня 2025
Суд розгляне справу про незаконну забудову комунальної землі на проспекті Тичини поблизу озера «Тельбін».
Прокуратура через суд вимагає повернути громаді землю в Києві, де побудували ресторанний комплекс
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Прокуратура подала позов до Господарського суду міста, домагаючись повернення у власність громади земельної ділянки у Дніпровському районі, де збудували ресторанний комплекс. Про це повідомила Київська міська прокуратура.

«Подільська окружна прокуратура міста Києва звернулася до Господарського суду міста Києва з позовом про повернення незаконно зайнятої земельної ділянки по проспекту Павла Тичини, 18 у власність громади шляхом знесення самочинно збудованого ресторанного комплексу. Встановлено, що на одній із земельних ділянок площею  0,1301 га було самовільно зведено низку нежитлових об’єктів і допоміжних споруд, які виходять за межі законно відведеної території», – йдеться в повідомленні.

Експертиза підтвердила, що споруди зведені на комунальній землі, а декларація про готовність об’єкта містила фальшиві дані про площу будівель та їх технічні характеристики.

Прокуратура вимагає знесення ресторанного комплексу як об’єкта самочинного будівництва та повернення ділянки у комунальну власність. Відповідно до Цивільного кодексу України, споруди, зведені без належних дозволів, підлягають демонтажу.

Суд уже відкрив провадження у справі. Київська міська рада та прокуратура наполягають на відновленні законності та поверненні земельної ділянки громаді.

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прокуратура Київ

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