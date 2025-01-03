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Біль, тривога, травми вуха та ока — в Україні затвердять 11 нових протоколів щодо бойових травм

21:34, 3 січня 2025
11 нових протоколів наразі знаходяться на фінальному етапі погодження.
Біль, тривога, травми вуха та ока — в Україні затвердять 11 нових протоколів щодо бойових травм
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Міністерство охорони здоров'я України повідомило, що наразі на фінальному етапі погодження 11 нових протоколів, які охоплюють різні аспекти надання медичної допомоги щодо бойових травм.

У відомстві нагадали, що раніше було затверджено 12 протоколів, які охоплюють різні аспекти надання медичної допомоги, зокрема при гострій дихальній недостатності, виконанні ампутацій, лікуванні переломів кінцівок та інших травм.

Наразі на фінальному етапі погодження – ще 11 нових протоколів:

- Біль, тривога і делірій.

- Вентилятор-асоційована пневмонія.

- Вибухова травма вуха, акустична травма і втрата слуху.

- Допомога у разі утоплення.

- Забезпечення прохідності дихальних шляхів у випадку травматичних уражень.

- Лікування травми сечостатевої системи.

- Реанімаційні заходи із контролем пошкоджень.

- Реанімаційна ендоваскулярна балонна оклюзія аорти (REBOA) для лікування геморагічного шоку.

- Травма ока: первинна допомога.

- Радіологія: візуалізаційні дослідження поранених у фронтових умовах.

- Основи штучної вентиляції легень.

У МОЗ додали, що усі затверджені та погоджувані протоколи є адаптованими версіями клінічних рекомендацій Joint Trauma System (Обʼєднана травматологічна система). Ця організація, заснована у 2005 році, функціонує як центр передового досвіду Міністерства оборони США в галузі лікування бойових травм. Основна мета Joint Trauma System — зниження показників смертності та ускладнень, а також підвищення рівня виживаності пацієнтів із травмами у будь-яких умовах — як під час бойових дій, так і у мирний час.

«Одним із важливих інструментів Joint Trauma System є настанови з тактичної бойової медичної допомоги (TCCC), які слугують орієнтиром для надання догоспітальної допомоги. Ці рекомендації регулярно оновлюються, враховуючи новітні дані та досвід. Їхня міжнародна популярність сприяла впровадженню високих стандартів медичної допомоги у багатьох країнах, зокрема й в Україні», - заявили у відомстві.

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МОЗ ЗСУ

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