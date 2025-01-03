Боль, тревога, травмы уха и глаза — в Украине утвердят 11 новых протоколов по боевым травмам

11 новых протоколов находятся на финальном этапе согласования.

Министерство здравоохранения Украины сообщило, что в настоящее время на финальном этапе согласования 11 новых протоколов, охватывающих различные аспекты оказания медицинской помощи при боевых травмах.

В ведомстве напомнили, что ранее было утверждено 12 протоколов, охватывающих различные аспекты оказания медицинской помощи, в частности, при острой дыхательной недостаточности, выполнении ампутаций, лечении переломов конечностей и других травм.

На финальном этапе согласования – еще 11 новых протоколов:

- боль, тревога и делирий.

- вентилятор-ассоциированная пневмония.

- взрывная травма уха, акустическая травма и потеря слуха.

- помощь в случае утопления.

- обеспечение проходимости дыхательных путей в случае травматических поражений.

- лечение травмы мочеполовой системы.

- реанимационные мероприятия по контролю повреждений.

- реанимационная эндоваскулярная баллонная окклюзия аорты (REBOA) для лечения геморрагического шока.

- травма глаза: первичная помощь.

- радиология: визуализационные исследования раненых во фронтовых условиях.

- основы искусственной вентиляции легких.

В Минздраве добавили, что все утвержденные и согласованные протоколы адаптированы версиями клинических рекомендаций Joint Trauma System (Объединенная травматологическая система). Эта организация, основанная в 2005 году, функционирует как центр передового опыта Министерства обороны США в области боевых травм. Основная цель Joint Trauma System – снижение показателей смертности и осложнений, а также повышение уровня выживаемости пациентов с травмами в любых условиях – как во время боевых действий, так и в мирное время.

«Одним из важных инструментов Joint Trauma System является руководство по тактической боевой медицинской помощи (TCCC), служащее ориентиром для оказания догоспитальной помощи. Эти рекомендации регулярно обновляются с учетом новейших данных и опыта. Их международная популярность способствовала внедрению высоких стандартов медицинской помощи во многих странах, в том числе в Украине», - заявили в ведомстве.

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